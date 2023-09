Biden warb außerdem dafür, wirtschaftsschwächeren Ländern mehr Mitsprache und Gewicht in internationalen Institutionen zu geben, und sprach sich ebenfalls dafür aus, den UN-Sicherheitsrat zu reformieren - und mehr ständige und nicht-ständige Mitglieder in die Runde aufzunehmen. "Wir müssen in der Lage sein, die Blockade zu durchbrechen, die allzu oft den Fortschritt behindert und den Konsens im Rat blockiert", mahnte er: "Wir brauchen mehr Stimmen und mehr Perspektiven am Tisch."