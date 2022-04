In der Altstadt von Jerusalem ist es zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gekommen. Nach Angaben der Polizei warf eine Gruppe maskierter Palästinenser Steine in Richtung der jüdischen Gebetsstätte an der Klagemauer. Daraufhin hätten Polizisten die Menge auseinandergetrieben. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden rund 100 Menschen verletzt, einige davon durch Tränengas und Gummigeschosse. 90 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Dutzende weitere Verletzte würden noch auf dem Gelände behandelt.