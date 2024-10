Unregelmäßigkeiten Streit um Wahlergebnis in Georgien

Hauptinhalt

27. Oktober 2024, 15:33 Uhr

Die sich an Moskau orientierende Regierungspartei "Georgischer Traum" ist offiziell zur Wahlsiegerin erklärt worden. Die Opposition, die das Land in die EU führen will, spricht allerdings von Wahlfälschung. Auch OSZE-Beobachter haben Zweifel an den Ergebnissen und fordern eine Untersuchung.