Präsidentschaftswahl Peru Linker Kandidat Pedro Castillo gewinnt

Die Stichwahl um das Präsidentenamt hatte am 6. Juni stattgefunden. Fujimori sagte laut der Tageszeitung "La Republica", sie erkenne das Wahlergebnis an, "weil es Gesetz ist". Gleichzeitig erhob sie erneut Betrugsvorwürfe. Sie hatte zunächst versucht, Ergebnisse aus rund 800 Wahllokalen für ungültig erklären zu lassen.

Pedro Castillo Bildrechte: dpa

Er will sämtliche transnationalen Verträge im Bergbau neu verhandeln und den Staat mit 80 Prozent an den Einnahmen beteiligen.



Mit dem Geld will er das marode Gesundheitssystem sanieren und die Bildung verbessern. Peru leidet sehr unter der Corona-Krise. Die Infektionszahlen sind nach wie vor hoch. Zudem ist die Wirtschaft stark eingebrochen.



Castillo wuchs selbst in einer kleinbäuerlichen Familie in der Bergregion Cajamarca auf und arbeitete dort jahrelang als Lehrer.