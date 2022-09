Erste Prognosen Wahl in Schweden: Sozialdemokraten stärkste Partei

Am Sonntag haben die Menschen in Schweden ein neues Parlament gewählt. Hohe Bandenkriminalität und die rasant gestiegenen Energiepreise haben den Wahlkampf in dem skandinavischen Land dominiert. Nach ersten Prognosen liegt das linke Wahlbündnis von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson knapp vorn. Die rechtsradikalen Schwedendemokraten sind zweitstärkste Kraft - ein Novum.