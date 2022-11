Wahlen in Israel Netanjahus Deal mit den Ultranationalisten

Es sind die fünften Wahlen in drei Jahren in Israel. Etwas mehr als ein Jahr hielt die letzte Regierung. Es war die erste Koalition ohne Netanjahu – nach zwölf Jahren und drei Wahlen, die alle in einer Pattsituation endeten und eine Regierungsbildung unmöglich machten. Das will Netanjahu diesmal verhindern. Dafür braucht er 61 der 120 Sitze in der Knesset – aus den Stimmen für den eigenen Likud, für die ultraorthodoxen Parteien und die religiösen Ultranationalisten. Letztere haben ihre Kräfte für diese Wahl gebündelt – unter dem Namen "Religiöser Zionismus". Sie könnten bis zu 16 Sitze beisteuern.