Antje Nötzold: Zum einen ist die Frage, wobei will man denn nachziehen? Am Anfang hatten Sie die Raumfahrt hier im Interview auch als Möglichkeit bezeichnet, andere Planeten betreten zu können. In den Explorationsbereichen (Anmerkung der Redaktion: geografische Erkundungen) und in der bemannten Raumfahrt will die ESA gar nicht autonom werden, das kann sie sch auch gar nicht leisten. Hier kooperiert man. Das sind auch die Bereiche, wo es am meisten internationale Kooperation gibt.