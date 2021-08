Hilfsorganisationen und Taliban Welthungerhilfe will Afghanistan nicht verlassen

Hauptinhalt

Die Deutsche Welthungerhilfe leistet seit Jahren wichtige Arbeit in Afghanistan: Sie kümmert sich um die Ernährungssicherung im Land und unterstützt Afghanen im landwirtschaftlichen Bereich. Auch jetzt will die Hilfsorganisation ihr Engagement fortsetzen und in Afghanistan bleiben. Laut der Sprecherin Christiane Pott gibt es Möglichkeiten, wie Hilfsorganisationen unter den Taliban ihre Arbeit machen könnten.