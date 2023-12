Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, sagte, er sei "wirklich fassungslos", dass die Präsidentschaft der Vereinigten Arabischen Emirate einen Text vorlege, "der die Wünsche und Interessen der Öl- und Gasindustrie bedient, aber nicht der Menschen, die jetzt schon unter den Überschwemmungen und Dürren am meisten leiden." Gerade beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, die über 100 Staaten eingefordert haben, sei der Entwurf sehr unverbindlich. "Er kann, wenn er so verabschiedet wird, diese Konferenz zum Scheitern bringen", warnte Kaiser. Jetzt liege es an Außenministerin Annalena Baerbock und ihren EU-Kollegen, gemeinsam mit den Inselstaaten und den am meisten verwundeten Staaten dafür zu sorgen, dass es einen verbindlichen Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas gebe.