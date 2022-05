In dem "Call to Action on the war in Ukraine" genannten Dokument wird die russische Invasion in der Ukraine verurteilt und Russland aufgefordert, die militärische Aggression sofort zu beenden. Das "International Transport Forum" (ITF) der OECD sollte außerdem seine Expertise nutzen, um der Ukraine beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Infrastruktur zu helfen, heißt es in dem Papier weiter. Der Aufruf wurde von 37 Staaten unterzeichnet. Da auch Russland und das mit ihm befreundete Belarus dem ITF angehören, stehen die unterzeichnenden Minister nicht stellvertretend für das gesamte Weltverkehrsforum.