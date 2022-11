Gipfel im Kanzleramt Scholz: EU-Beitritt von Westbalkanstaaten "so schnell wie möglich"

Die sechs Staaten des Westbalkans wollen und sollen in die EU – doch wann es zu einem Beitritt kommt, ist nicht klar. Bei einem Gipfel in Berlin erklärte Bundeskanzler Scholz, der Schritt solle "so schnell wie möglich" erfolgen. Die EU kündigte für die Länder ein Energie-Hilfspaket über eine Milliarde Euro an.