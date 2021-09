Während erst Ende letzten Jahres die OECD die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit als internationales "best-practice-Modell" lobte, ist man in Deutschland offenbar noch nicht gewillt, von der Alpenrepublik zu lernen. Dabei gab es auch hier einst ein ähnliches Modell – und zwar im Westen, in der alten Bundesrepublik. Auch hier konnten sich Bauunternehmen von der Steuer befreien lassen, wenn sie Wohnungen zum Selbstkostenpreis bauten und vermieteten. So entstanden nach dem 2. Weltkrieg 4,8 Millionen Wohnungen.

In den 1980er-Jahren gab es in Deutschland 1.800 gemeinnützige Bauunternehmen. Anfang der 1980er-Jahre erschütterte jedoch der Skandal um die gewerkschaftseigene "Neue Heimat" die Branche. Funktionäre des gemeinnützigen Unternehmens hatten in fragwürdige Projekte investiert und jede Menge Schulden angehäuft. Die "Neue Heimat" ging pleite. Der Anlass für die damalige Koalition von CDU/CSU und FDP unter Bundeskanzler Helmut Kohl, 1989 die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau abzuschaffen.

Immobilienexperte benennt Rückzug in Deutschland als einen "Fehler"

"Ein Fehler", sagt der Immobilienexperte Jan Kuhnert von der KUB Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH. Der ehemalige Grünenpolitiker und heutige Unternehmensberater warnte schon 1989 vor der Abschaffung der Gemeinnützigkeit: "Ich habe als Sachverständiger in den Bundestagsausschüssen argumentiert, dass diese Mietbindung des gemeinnützigen Wohnungsbausektors eigentlich erst in den Folgejahren, also ab 1990, bedeutsam werden würde. Weil dann die großen Jahrgänge des sozialen Wohnungsbaus aus der Bindung auslaufen. Und beim gemeinnützigen Wohnungsbau hätten diese Wohnungen weiterhin in der Kostenbindung bleiben müssen und damit preiswert bleiben können."

Doch das sah die damalige Bundesregierung anders und erhoffte sich Steuermehreinnahmen, so Kuhnert, von etwa 100 Millionen D-Mark im Jahr: "Die Realität ist jedoch umgekehrt, es sind Milliarden an Mehraufwand entstanden." Viele der einstmals gemeinnützigen Wohnungen fielen den Kommunen zu, die städtischen Wohnungsgesellschaften waren aber nicht mehr steuerbefreit, mussten sich dem Wettbewerb stellen und viele Städte verkauften in den letzten Jahren große Teile ihrer Wohnungsbestände. Privatisierung hieß in Deutschland das Zauberwort.

Dramatischer Rückgang mietpreisgebundener Wohnungen in Deutschland

Seit 1990 ging der Bestand an mietpreisgebundenen Sozialwohnungen von vier Millionen auf eine Million zurück. Jährlich fallen ca. 60.000 bis 80.000 Wohnungen aus der Preisbindung – aber nur 25.000 werden neu gebaut – in ganz Deutschland. Pro Jahr gibt Deutschland etwa eine Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau aus – und gleichzeitig 17 Milliarden für Wohngeld oder für Sozialhilfe- oder Hartz-IV-Bezieher.

Jan Kuhnert bilanziert: "Im Ergebnis der Aufhebung der Gemeinnützigkeit haben wir einen schlechten Umgang mit öffentlichen Mitteln. Wir haben jetzt einen Mehraufwand für die sogenannte Mietensubventionierung, also für die Subjektförderung. Dabei hätten wir ein großes Vermögen mit preiswerten Wohnraum erhalten können."

Aktuelle Debatte über gemeinnützigen Wohnungsbau in Deutschland

Im aktuellen Bundestagswahlkampf versprechen die Parteien viele neue bezahlbare Wohnungen, vor allem mehr Neubau von Sozialwohnungen. Die Union und die FDP setzen auf den Markt – "bauen, bauen, bauen" lautet ihr Programm. Der Markt wird es schon richten.

SPD, Grüne und Linke wollen sich indes an Österreich orientieren und den gemeinnützigen Wohnungsbau wieder einführen. Das Thema wurde bereits vor einem Jahr im Bundestag diskutiert. Damals hatten die Grünen und die Linke Gesetzesvorschläge eingebracht, die im Bauausschuss diskutiert wurden. Während Mieterverbände eine neue Gemeinnützigkeit begrüßten, war vor allem die deutsche Immobilienwirtschaft dagegen. Von Sozialismus auf dem Immobilienmarkt war die Rede, gemeinnützige Wohnbauten würde eine Ghettobildung durch einkommensschwache Bewohner befördern – und das Hauptproblem für fehlenden Wohnraum sei ja eigentlich, dass es in Deutschland schlichtweg an Bauland fehlt. Über solche Argumente kann man in Österreich nur lächeln.

Befürchtung: Ghettobildung durch einkommensschwache Bewohner? – Unbegründet!

"Wir kennen die Argumente und finden die Diskussionen immer humorvoll. Die einen sagen, gemeinnütziger Wohnungsbau führt zur Ghettobildung der Armen und die anderen oder meist sogar die gleichen sagen dann zwei, drei Sätze weiter, hier leben ungerechtfertigterweise in diesem günstigen Wohnraum die mit dem hohen Einkommen. Allein, dass das gleichzeitig in der Diskussion immer auftritt zeigt schon, dass das System funktioniert", so Bernd Rießland, Verbandsobmann des Österreichischen Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen (ÖVGB).

70% aller Österreicher haben Anspruch auf eine "Gemeinnützige"

Jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln. Um in eine gemeinnützig erbaute und damit preiswerte Wohnung einziehen zu dürfen, darf ein alleinstehender Wohnungssuchender in Wien jährlich nicht mehr als 47.740 Euro verdienen – netto wohlgemerkt.

Zum Vergleich: Das mittlere Jahreseinkommen von Arbeitern und Angestellten liegt in Österreich bei 29.458 Euro – brutto, so der offizielle Bericht des Rechnungshofes (Allgemeiner Einkommensbericht 2020). Eine dreiköpfige Familie darf netto nicht mehr als 80.500 Euro verdienen. Das heißt: In den Sozialbauten wohnen nicht nur die Ärmsten der Armen, sondern die ganz normale Mittelschicht. 70% aller Österreicher haben Anspruch auf eine Sozialwohnung.

Günstig Wohnen am Wiener Prater

Dennis Pregesbauer gehört zu jenen 70%, die von diesem Modell profitieren. Der 29-Jährige arbeitet für die Tourismusagentur Österreichs und lebt seit knapp fünf Jahren in einer 2-Raum-Wohnung am Nordbahnhof, nicht weit vom berühmten Wiener Prater entfernt. 58 qm für 570 Euro. 120 Euro für Strom und Heizung kommen noch hinzu.

"Ich glaube, im internationalen Vergleich sind wir hier in Wien in einer sehr guten Lage. Ich höre aus meinem Freundeskreis, aus Dublin, aber auch aus dem deutschen Raum, wie Berlin oder Dortmund, dass dort die Preise höher sind. Wenn ich dann sage, wie viel ich zahle, fällt ihnen schon ein bisschen die Kinnlade runter. Ein Kollege von mir arbeitet in Dublin und wohnt dort in einer WG. Und der zahlt 1.500 Euro im Monat, also circa den dreifachen Betrag von dem, was ich für meine Wohnung zahle. Und das für ein Zimmerchen in einer WG", sagt Dennis Pregesbauer.

Auch drin: ein Wohnungs-"Upgrade"

Auf Anraten seines Vaters bewarb er sich schon mit 18 Jahren auf eine Wohnung. Da er jedoch erst im Ausland studierte, u.a. in Kalifornien und Florida, benötigte er eine Wohnung erst nach seiner Rückkehr aus den USA. Dann ging alles sehr schnell. Nach einem Dreivierteljahr hatte er seine Wohnung, die zum Bestand des österreichischen Siedlungswerks gehört.

Die Mitgliedschaft in dieser Genossenschaft hat für ihn noch einen weiteren Vorteil: "Falls ich meine Wohnung upgraden möchte, also sage, ich möchte vielleicht ein paar Quadratmeter mehr oder ein Balkon, dann kann ich mich wieder beim österreichischen Siedlungswerk melden und bekomme neue Angebote von neuen freien Wohnungen. Eine feine Sache, weil diese eben auch wieder zu den günstigeren Konditionen wie meine jetzige geförderte Wohnung offeriert wird."

"Das Wichtige ist, dass man schon bei der Grundstücksbevorratung beginnt", so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Bildrechte: imago images/photosteinmaurer.com

Auch in Österreich und speziell in Wien ist Bauland knapp. Doch die Stadt schafft es immer wieder, für größere Bauvorhaben Land zur Verfügung zu stellen, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig, der lange Baustadtrad der Donaumetropole war: "Das Wichtige ist, dass man schon bei der Grundstücksbevorratung beginnt. Wir haben aus diesem Grund zwei Fonds eingerichtet in der Stadt. Mit der Wirtschaftsagentur, eine Einrichtung, die sich um Grundstücke für Wirtschaft, Gewerbe kümmert; und den Wohnfonds Wien, der rechtzeitig Grundstücke aufkauft und die dann mit Bauträgerwettbewerben dem gemeinnützigen, aber auch dem gewerblichen Wohnbau, zur Verfügung stellt."

Das ermögliche den geförderten Wohnbau, nicht so wie andere Großstädte, am Stadtrand, sondern in allen Bezirken durchzuführen – auch in Zukunft. "Das ist der Grund, warum wir die Bauordnung jetzt dahingehend geändert haben, dass bei allen Umwidmungen, z. B. wenn landwirtschaftliche Flächen in Bauland umgewidmet werden, dass verpflichtend 2/3 der errichteten Wohnungen geförderte und damit leistbare Wohnungen sein müssen", betont der Wiener Bürgermeister.

Michael Klien und Gerhard Streicher vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung haben im Auftrag des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen untersucht, welche Effekte die Gemeinnützigkeit auf die Wirtschaft des Alpenlandes hat. Im Vergleich zu Wohnungen im freien, privaten Markt, haben die Haushalte im Schnitt 20% geringere Wohnkosten und pro Monat etwa 160 Euro mehr in der Tasche, was mehr privaten Konsum bedeutet und zugleich einen positiven Effekt auf die Wirtschaft hat.

"Für Österreich quantifizieren wir den Vorteil für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr mit knapp einer Milliarde Euro, was hochgerechnet auf Deutschland, mal zehn, dann vielleicht zehn Milliarden Euro bedeuten würde“, so Wirtschaftswissenschaftler Michael Klien." Kurzfristig, so der Experte, dürfte eine Rückkehr Deutschland zum gemeinnützigen Bauen die Wohnungsprobleme nicht lösen. Gemeinnützigkeit sei ein langfristiges Projekt. Und dafür habe es in Deutschland in der Vergangenheit auf dem Wohnungsmarkt zu große Umwälzungen oder Privatisierungen gegeben. Aber, so Klien: "Nichts hält Deutschland oder die deutsche Wohnungspolitik davon ab, damit wieder zu beginnen und für die Zukunft eine Art Wohnkostenbremse wieder einzuziehen."