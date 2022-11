Schutz der Landwirtschaft EU-Parlament fordert neue Wolfsstrategie

Eine Mehrheit im EU-Parlament fordert in einer Resolution die EU-Kommission zu einer Neubewertung der EU-Wolfstrategie auf. Hauptargument dabei ist, dass der Wolf dank der Schutzmaßnahmen der letzten Jahrzehnte nicht mehr vom Aussterben bedroht sei. Schätzungen gehen davon aus, dass es in der EU etwa 19.000 und im Großraum Europa 21.500 freilebende Wölfe gibt. Doch an der Forderung gibt es auch Kritik.