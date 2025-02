Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, begrüßt Verhandlungen zwischen den USA und Russland für ein Ende des Ukraine-Krieges. Er sagte MDR AKTUELL, darauf sei lange gewartet worden. Es sei nicht angezeigt, wegen der geplanten Veranstaltung in Saudi-Arabien in Europa oder in der Ukraine in Panik zu geraten. Es bedeute nicht, dass Europa oder die Ukraine Russland "zum Fraß vorgeworfen" würden.