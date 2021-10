Einige Länder wie Portugal, Zypern oder Griechenland sind völlig gegen die Abschaffung der Zeitumstellung, andere können sich nicht einigen, ob danach für sie die Sommerzeit oder die normale Mitteleuropäische Zeit – MEZ – gelten soll. In der großen zentraleuropäischen Zeitzone, die von Spanien im Westen bis Polen im Osten reicht, ist das auch keine leichte Entscheidung. In Deutschland fällt es sicher nicht allzu sehr ins Gewicht, ob man künftig nur Sommer- oder Winterzeit hat, die in der Slowakei aber dafür sorgen würde, dass die Sonne schon mitten in der Nacht aufgehen würde, während ständige Sommerzeit in Spanien den Sonnenaufgang in den Vormittag verschieben würde.