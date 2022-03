Doch wie kann das sein? Immerhin legen Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri nahe, dass Russland in den vergangenen Jahren viel Geld in die Modernisierung seiner Armee gesteckt hat. Zuletzt wurden die Militärausgaben immer weiter erhöht. 4,2 Billionen Rubel waren es 2019. Hat Putin also noch bessere Waffen in petto und hält sie zurück? Eine Frage, die sich auch Frank Sauer stellt. "Es gibt nämlich High-Tech-Waffensysteme, die Leute wie ich schon seit einigen Jahren vermehrt beobachten. Ich denke da an drei Dinge: Zum Beispiel der T14-Amata-Kampfpanzer, ich denke an die neue Kampfdrohne und ich denke an Uran-9, einen Panzer, der ohne Besatzung auskommt. Und diese, wie auch andere modernere Waffensysteme sehen wir gar nicht."