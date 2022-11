Nach mehreren Stunden Auszählung in vielen Bundesstaaten gibt es bei den US-Zwischenwahlen noch keinen klaren Trend für eine der beiden großen Parteien. Zwar konnten die Republikaner den Demokraten bereits vier Sitze im Repräsentantenhaus abjagen. Viele Schlüsselrennen auch im Senat waren am Mittwochmorgen aber noch offen.

Zur Wahl stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Der Demokratischen Partei von US-Präsident Biden droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum für Biden deutlich einschränken würde.



In 36 Bundesstaaten finden zudem Gouverneurswahlen statt. Auch über andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten wird abgestimmt. Vielerorts finden auf lokaler Ebene Referenden statt, etwa zu Themen wie Abtreibung, Mindestlohn oder die Legalisierung von Marijuana.