Unterdessen hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ihr Abgeordnetenmandat verteidigt. Der Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP erklärten die 82-jährige Demokratin in der Nacht zur Siegerin in ihrem Wahlkreis im Bundesstaat Kalifornien. Pelosi vertritt ihren Wahlkreis schon seit 1987. Auch in Pennsylvania haben die Demokraten offenbar einen wichtigen Erfolg erzielt: Im Rennen um einen Senatssitz riefen die Sender NBC und Fox News den Demokraten John Fetterman zum Sieger aus. Er gewann gegen den TV-Arzt Mehmet Oz. Das könnte die Chancen steigern, dass die Demokraten ihre hauchdünne Senatsmehrheit verteidigen können.