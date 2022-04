Soziale Medien Scharfe Kritik an Elon Musks Twitter-Übernahme

Am Montag hat der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen. In Deutschland mehrt sich scharfe Kritik am Twitter-Verkauf. Digitaljournalist Markus Beckedahl wirft Musk ein falsches Verständnis von Pressefreiheit vor. Auch Jan Böhmermann meldete sich zu Wort.