Friedrich Engelhorn hat vor ziemlich genau 200 Jahren diese Firma gegründet und Marlene somit alleine aus dem Erbe ihrer Großmutter einen zweistelligen Millionenbetrag beschert. Das kann man nehmen, genießen und schweigen oder eben hinterfragen. Auch könnte sie einfach ihr Geld spenden und damit auf Jahre Tafeln in Österreich oder Deutschland glücklich machen, sagt sie, doch das löst das Grundproblem nicht.

Das Problem ist nämlich, dass es die Tafeln überhaupt gibt in unserer Gesellschaft. Sie will die Ursachen beseitigen, also die ungerechte Verteilung von Vermögen. Von Vermögen, die ja auch nur dadurch entstanden sind, weil viele Menschen fleißig gearbeitet haben. Mit diesem Thema hatte uns einst Karl Marx genervt und nun kommen damit verwöhnte Kapitalistenkinder um die Ecke?

Die großartigsten marxistischen Lesekreise werden Sie unter Vermögenden finden. Marlene Engelhorn Millionenerbin der BASF-Gründerfamilie

Kommen diese Vermögenden aber auf die Idee, ihr Geld wieder zurückzugeben? Und zwar an die Gesellschaft, der sie es verdanken? Nicht immer, sagt Marlene Engelhorn, aber manche vielleicht schon! Dass es hier aber nicht ausreicht, im eigenen Lesekreis zu verweilen, das begründen die "Tax me now"-Gründer so: Wir haben eine Demokratie, in der die Gesetze von Parlamenten beschlossen werden. Davor sollte es unbedingt eine gesellschaftliche Debatte geben, die gerade erst angelaufen ist.

Es könne nämlich nicht sein, dass der Millionär in Gutherrenart Kraft seines Geldes bestimmt, wie denn künftig seine Besteuerung auszusehen hat. Der Kfz-Mechaniker hat schließlich auch kein Mitspracherecht bei seinen Steuersätzen. Nur: Ist diese Botschaft auch schon angekommen? Im Bundesministerium für Finanzen jedenfalls nicht.

Was sagen die Steuerexperten?

Unsere Anfrage bezüglich des Umgangs mit der "Tax me now"-Bewegung wurde vom Ministerium eher allgemein beantwortet. So müsse bei der Ausgestaltung des Steuersystems darauf geachtet werden, dass Bürgerinnen und Bürger wie Unternehmen Anreize haben, sich in Deutschland zu engagieren und zu investieren. "Deshalb dürften die Steuersätze auch nicht so hoch sein, dass die wirtschaftliche Entwicklung behindert und die private Initiative beeinträchtigt werden."

Stimmt, sagt Stefan Bach, Steuerexperte des DIW. Trotzdem sieht er durchaus Spielraum, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, der Versteuerung von Veräußerungsgewinnen aus Immobilienverkäufen (die am Ende einer Spekulationsfrist steuerfrei sind) und auch bei einer möglichen Vermögenssteuer.

Sagen wir ab 20 Millionen Euro Vermögen, da sind wir ja schon jenseits vom guten deutschen Mittelstand, dass man da vorsichtig mit einer Abgabe von einem Prozent pro Jahr herangehen könnte. Das würde keine großen Schäden auslösen. Dr. Stefan Bach Steuerexperte des DIW