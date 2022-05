Bei einem Amoklauf an einer Grundschule im Bundesstaat Texas sind 14 Kinder und eine Lehrkraft getötet worden. Das teilte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, am Dienstag nach dem Angriff in der kleinen Stadt Uvalde nahe San Antonio mit. Der Schütze sei ebenfalls tot.

Ermittler gehen von Einzeltäter aus

Polizisten sollen den Amokläufer noch am Tatort erschossen haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei dem mutmaßlichen Attentäter soll es sich um einen 18-Jährigen handeln. Er sei vermutlich von der Polizei erschossen worden. Laut US-Medien soll der Angreifer die Schule mit einer Pistole und einem Gewehr betreten haben. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Es gebe mehrere Verletzte, Kinder wie auch Erwachsene. Konkrete Zahlen und weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Der Angriff ereignete sich an einer Grundschule in der westlich von San Antonio gelegenen Kleinstadt Uvalde.

Biden lässt Fahnen auf halbmast setzen

US-Präsident Joe Biden reagierte erschüttert auf den Amoklauf. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, schrieb auf Twitter, Biden bete für die betroffenen Familien. Sobald er von seiner Asien-Reise zurück sei, werde er sich öffentlich äußern. Bis Samstag sollen die Flaggen auf allen öffentlichen Gebäuden in den USA auf halbmast zu setzen.

Erneut Debatte über US-Waffengesetze

Der demokratische Senator Chris Murphy reagierte entsetzt auf die Attacke in Texas. In einer emotionalen Rede forderte er den Senat auf, das Waffenrecht sofort zu verschärfen. Dabei sollten Demokraten und Republikaner zusammenarbeiten. Das Attentat sei vermeidbar gewsen, diese Kinder hätten nicht einfach nur Pech gehabt. Nur in den USA gingen kleine Kinder zur Schule und denken, dass sie an diesem Tag erschossen werden könnten.

Das passiert nur in diesem Land und nirgendwo anders. Chris Murphy Demokrat und US-Senator

Der republikanische Senator Ted Cruz, der Texas im Senat vertritt, warf den Demokraten dagegen vor, die Attacke in Uvalde zu "politisieren", um das Recht auf Waffenbesitz einzuschränken.

Zahl der Amokläufe in fünf Jahren verdoppelt

Amokläufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger Regelmäßigkeit vor. Erst vor gut einer Woche hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.

Todesfälle durch Schuswaffen dramatisch gestiegen