Den größten Anteil an der Entwicklung habe im vergangenen Jahr der Iran gehabt, heißt es in dem Bericht. Dort sei an mindestens 314 Menschen die Todesstrafe vollzogen worden. Dies sei die höchste Zahl seit 2017 und besonders auf die Exekutionen wegen Drogendelikten zurückzuführen, so die Organisation. Es folgen Ägypten mit mindestens 83 Hinrichtungen, Saudi-Arabien mit 65 und Syrien mit mindestens 24 Exekutionen. In Somalia waren es mindestens 21, in Südsudan mindestens 9 und in den USA 11.