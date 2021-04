Bei einer Massenpanik auf einem jüdischen Fest im Norden Israels sind in der Nacht zu Freitag mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, viele lebensgefährlich.

Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen ab und versuchte, das Gelände zu räumen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sprach von einer "unfassbaren Katastrophe".

Tausende Ultraorthodoxe hatten in Meron den jüdischen Feiertag Lag Baomer begangen. In sozialen Netzwerken war vor dem Unglück in Videos zu sehen, wie die Menschen sangen, tanzten und hüpften.