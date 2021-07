In Bangladesch sind beim Brand in einer Lebensmittel-Fabrik mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, gab es etwa 30 Verletzte. Zum Teil seien Menschen aus dem obersten Stockwerk des sechsstöckigen Gebäudes gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Das Feuer in der Fabrik 25 Kilometer östlich der Hauptstadt Dhaka war den Angaben zufolge am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Ein Feuerwehr-Sprecher sagte, es habe fast 20 Stunden gedauert, den Brand zu löschen. Im Fernsehen sagten Beschäftigte, sie hätten das Schloss eines Tors aufgebrochen, um aus der Fabrik zu fliehen. Als das Feuer ausbrach, seien mindesten 1.000 Mitarbeiter im Werk gewesen.

In der Fabrik hatte nach Angaben der Feuerwehr leicht brennbares Material wie Folienpapier, Harz und Plasteflaschen das Feuer verstärkt. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Aufs Dach geflohen

Den Angaben zufolge konnten mindestens 25 Menschen auf das Dach des Gebäudes fliehen. Sie seien lebend geborgen worden. Jedoch sei der vierte Stock verschlossen gewesen, so dass die Arbeiter dort in der Falle gesessen hätten. Dort fand die Feuerwehr nach eigenen Angaben mindesten 49 verkohlte Leichen. Drei weitere Tote waren demnach am Donnerstag gleich nach Ausbruch des Brandes entdeckt worden.