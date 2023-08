Trump war am Dienstag von dem Sonderermittler Jack Smith unter anderem wegen Verschwörung, Betrug und Machtmissbrauch angeklagt worden. In der 45-seitigen Anklageschrift wirft Smith dem Republikaner vor, er habe versucht, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Nach Trumps Wahlniederlage hatten am 6. Januar 2021 Hunderte seiner radikalen Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt , als dort der Sieg des heutigen Amtsinhabers Joe Biden bestätigt werden sollte. Trump hatte die Randalierer dazu aufgerufen, zum Kapitol zu marschieren und "auf Teufel komm raus" zu kämpfen.

Der Ex-Präsident war Mitte Juni bereits in der Dokumentenaffäre, einem anderen Strafverfahren gegen ihn auf Bundesebene, in Miami zu einer Anhörung vor Gericht erschienen. Auch dabei hatte er in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. In New York ist Trump zudem wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt. Des weiteren prüft die Staatsanwaltschaft in Georgia, ob Trump illegal versucht hat, das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in dem südlichen Bundesstaat zu beeinflussen.