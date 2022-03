In die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine kommt offenbar Bewegung: Nach direkten Beratungen in Istanbul sprach der russische Unterhändler Wladimir Medinski am Dienstag von konstruktiven Gesprächen. Als vertrauensbildende Maßnahme kündigte das Verteidigungsministerium in Moskau an, die militärische Aktivität rund um Kiew und Tschernihiw drastisch zu verringern. Dies geschehe, "um das gegenseitige Vertrauen zu stärken und die notwendigen Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen und das Endziel der Vereinbarung und Unterzeichnung eines Abkommens zu erreichen", sagte der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin.