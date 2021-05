In Ost-Jerusalem hat es schwere Zusammenstöße zwischen der israelischen Polizei und palästinensischen Jugendlichen gegeben. Vor der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg attackierten Gläubige am Freitag die Sicherheitskräfte mit Steinen, während die Polizei mit Gummigeschossen, Blendgranaten und Wasserwerfern gegen die Angreifer vorging. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprach von mindestens 205 verletzten Palästinensern. Die Helfer richteten ein Feldlazarett am Tempelberg ein. Nach Angaben der israelischen Polizei wurden 17 Beamte verletzt.