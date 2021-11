Energiewende EU debattiert über Comeback der Atomenergie

Hauptinhalt

In Glasgow hat am Sonntag der Weltklimagipfel begonnen. Dort geht es um die Frage, wie die Klimaziele von Paris doch noch erreicht werden. Denn die Europäische Union will bis 2050 klimaneutral werden. Dabei bekommt überraschend eine alte Technologie neuen Aufwind, die Atomenergie. Die Frage, die für Diskussionsstoff sorgt: Sollte die EU-Kommission die Atomkraft als nachhaltige Energiequelle einstufen und so künftige Investitionen in diesem Bereich fördern?