Ein Punkt im Fokus ist der europäischen Automobilregionen ist der Umstieg auf die Elektromobilität. In diesem Bereich ist Sachsen gut aufgestellt. Erst am 16. November verkündete das Wirtschaftsminsiterium des Freistaats: "Sachsen ist E-Autoland Nr. 1 in Europa". Nirgendwo in Europa würden mehr E-Autos gebaut als in Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau, denn Sachsen habe den Transformationsprozess früh begonnen.

Der Transformationsprozess zur Klimaneutralität sei längst nicht in allen Allianz-Regionen so weit fortgeschritten wie in Sachsen, erklärten die Teilnehmer des heutigen Treffens. Derzeit gehören der "Automotive Regions Alliance" 29 Regionen an, allein Italien ist mit neun Regionen vertreten, Deutschland mit fünf – Sachsen-Anhalt ist heute als sechste Region dazugekommen. María Chivite, die Präsidentin der spanischen Region Navarra, wo Volkswagen seine Modelle Polo und T-Cross produziert, unterstrich: "Alle Regionen arbeiten bereits an der Bewältigung des Wandels in der Automobilindustrie. Dies benötigt aber ein hohes Maß an öffentlichem Engagement."