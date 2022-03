Auch die österreichische Raiffeisenbank, die 390 Filialen in der Ukraine betreibt, ist bemüht, die Bargeldausgabe weiter zu ermöglichen. Deren Sprecher Christof Danz beschreibt die widrige Situation der Mitarbeitenden: "Menschen arbeiten aus den schwierigsten Orten heraus, um das System aufrecht zu erhalten." In gemeinsamen Videokonferenzen sei ihre Angst zu spüren, aber auch die große Motivation, weiter zu machen. Wo sich Mitarbeitende befinden, sei geheim. Denn auch sie können zum Ziel werden, das sei "Teil der Kriegsführung".

Die Situation könnte sich jedoch weiter zuspitzen und der Betrieb von Banken und Geldautomaten eingestellt werden. Doch was passiert dann? "Ein Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur dürfte im schlimmsten Falle in einer Tauschwirtschaft und im Devisenhandel auf dem Schwarzmarkt führen", sagt der Finanzmarktexperte Michael Koetter vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Außerdem, fügt er hinzu, würde eine Verknappung der Geldmenge die Preise in die Höhe treiben.