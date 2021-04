Weltweite Unternehmenssteuer bis 21 Prozent Deutschland und Frankreich unterstützen US-Vorschlag

Die Einigung auf eine internationale Unternehmenssteuer scheint in greifbare Nähe zu rücken: Nach Angaben der Finanzminister von Deutschland und Frankreich könnte es im Sommer soweit sein. Beide tragen einen US-Vorschlag über eine Steuer in Höhe von bis zu 21 Prozent mit. Sollte es soweit kommen, will Frankreich von seiner digitalen Unternehmenssteuer abrücken.