Nach Netflix Auch Disney+ will Account-Sharing stoppen

Nach Netflix will nun auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst das kostenlose Teilen von Passwörtern beenden. Es gibt jedoch eine Gnadenfrist: Konzernchef Bob Iger stellte einen Stopp des Account-Sharings erst für das kommende Jahr in Aussicht. Bereits jetzt allerdings soll zunächst in den USA die werbefreie Version des Streaming-Dienstes teurer werden.