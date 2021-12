Internationale Energieagentur Weltweite Nachfrage nach Kohlestrom erreicht Rekordwert

Der steigende Verbrauch in China, Indien und den USA treibt die weltweite Nachfrage nach Kohlestrom in diesem Jahr auf ein Rekordhoch. Das Plus liegt nach Angaben der Internationalen Energieagentur bei neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Angekurbelt wird der Anstieg durch eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise. Mehr als die Hälfte der weltweiten Kohleverstromung entfällt auf China, und auch in Deutschland ist die Kohle nach wie vor ein wichtiger Energieträger.