Die Welt hat nach Berechnungen von Experten am Mittwoch den sogenannten Erdüberlastungstag erreicht. Dieser gibt an, ab wann die Menschheit alle Ressourcen aufgebraucht hat, welche die Erde innerhalb eines Jahres auf natürlichem Wege herstellen kann. Experten des Global Footprint Networks im kalifornischen Oakland berechnen dazu die Menge der in einem Jahr erzeugbaren Ressourcen und vergleichen sie mit dem ökologischen Fußabdruck der Weltbevölkerung, also dem gesamten Ressourcenverbrauch.

Deutschland hatte seinen Anteil an den natürlichen Ressourcen der Erde in diesem Jahr bereits am 4. Mai verbraucht. Anders ausgedrückt: Wenn alle Menschen so leben würden wie die Menschen in Deutschland, wäre der Erdüberlastungstag bereits im Mai gewesen.