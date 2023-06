Europäische Kommission Brüssel sieht chinesische Telekomkonzerne Huawei und ZTE als Sicherheitsrisiko

Die EU-Kommission will keine Netzwerktechnik der chinesischen Anbieter Huawei und ZTE mehr nutzen. Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, stuft sie beide Telekom-Unternehmen als Sicherheitsrisiko ein. Auch in Deutschland gibt es Warnungen vor Datenabfluss und Abhängigkeiten beim 5G-Netzausbau.