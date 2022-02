Die EU-Kommission hat ein Klima-Siegel für Atomenergie und Gas beschlossen. Beide werden in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufgenommen, die Milliarden-Investitionen in "grüne" Energien lenken soll. Wie die Kommission mitteilte, sieht sie "die in dem Rechtsakt erfassten Gas- und Kernenergietätigkeiten im Einklang mit den Klima- und Umweltzielen der EU". Damit die EU bis 2050 klimaneutral werden könne, brauche es private Investitionen. Gas- und Kernenergie spielten "eine Rolle beim Übergang".