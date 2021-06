Die Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedsstaaten haben sich auf eine Reform der milliardenschweren Agrarpolitik geeinigt. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski twitterte, er habe sich in einigen Punkten ein anderes Ergebnis gewünscht, sei aber insgesamt zufrieden. Kommissionsvizepräsident Frans Timmermanns schrieb auf Twitter, die Einigung sei nicht perfekt, "aber dennoch ein großer Schritt in die richtige Richtung".

Mittel an Umweltauflagen gekoppelt

Ein offizielles Dokument von der Einigung wurde noch nicht vorgelegt. Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen zufolge soll künftig mehr Geld in Umwelt- und Klimaschutz fließen. So sollen 25 Prozent der Direktzahlungen an Landwirte gehen, die sich an Umweltprogrammen beteiligen. Ursprünglich hatte das EU-Parlament hier eine Quote von 30 Prozent durchsetzen wollen.

Mehr Geld für kleinere Betriebe

Lange gestritten wurde auch über Vorgaben zur speziellen Förderung kleinerer und mittlerer Betriebe. Zehn Prozent der nationalen Direktzahlungen sollen nun an diese Betriebe gehen, was auf starken Widerstand landwirtschaftlicher Großbetriebe gestoßen war. Wie die Staaten die neue Förderung erreichen, ist ihnen weitgehend freigestellt.

Arbeitnehmerrechte im Blick

Ein weiteres Element sind drohende Strafen für Betriebe, die Arbeitnehmerrechte nicht achten. Sie sollen mit Kürzungen von Fördermitteln sanktioniert werden. Die EU-Parlamentarier hatten bei dieser Neuregelung hier besonders die Ausbeutung von Saisonarbeitern im Blick.

Kritik von Grüne, SPD und Umweltverbänden

Die Reform muss formell noch vom EU-Parlament und den Mitgliedsstaaten abgesegnet werden. Kritik an der Neuregelung kommt bereits von Grünen, SPD und Umweltverbänden. Der Bioanbau-Verband Bioland sprach von einem "faulen Kompromiss". EU-Ziele wie einen Anteil von 25 Prozent Ökolandbau seien so nicht zu erreichen. Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling bezeichnete die Einigung als "ein grün verpacktes Geschenk an die Agrarindustrie." SPD-Abgeordnete Maria Noichl erklärte, die Agrarreform sei im Großen und Ganzen ein "Weiter-so".

Wie das Geld bislang verteilt wird