Klage gegen VW Europäischer Gerichtshof erklärt Thermofenster in Dieselfahrzeugen für unzulässig

Der Volkswagen-Konzern erklärte nach der Gerichtsentscheidung, er sehe sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt und verwies auf die vom Gericht erklärte mögliche Ausnahme: "Nach den Kriterien, die der EuGH in seinem Urteil aufgestellt hat, bleiben die in Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendeten Thermofenster zulässig." Die Thermofenster schützten vor unmittelbaren Risiken für den Motor in Form von Beschädigungen oder Unfall.