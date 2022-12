Mit der Leitzins-Erhöhung folgte die EZB der US-Notenbank. Die Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöhte. Der Leitzins in den USA liegt nun in eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Auch die Notenbanken von England, der Schweiz und Norwegen folgten diesem Zinsschritt.