Facebook-Konzern Meta streicht 10.000 weitere Jobs

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta will in einer zweiten Entlassungswelle 10.000 Stellen streichen. Gründer und Vorstandschef Mark Zuckerberg erklärte in einer E-Mail an die Beschäftigten, zusätzlich sollten etwa 5.000 offene Stellen nicht mehr besetzt werden. In den kommenden Monaten würden Manager Umbaupläne vorlegen. Ziel dabei sei, die Hierarchien flacher zu machen, Projekte mit niedriger Priorität einzustellen und das Tempo bei den Neueinstellungen zu bremsen.