Faktencheck Verkauft Indien russisches Öl nach Europa?

Das Center für Research on Energy and Clean Air geht davon aus, dass Indien dieses Öl als Kraftstoff gleich weiterverkauft – und zwar auch an die EU. Denn nicht nur beim Import von russischem Öl wachsen die Diagrammbalken, auch die Exporte von indischen Mineralölprodukten gehen in die Höhe. Nach Angaben des indischen Handelsministeriums verkaufte Indien im April Kraftstoffe im Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar an die EU. 2021 waren es im selben Zeitraum noch 287 Millionen Dollar.