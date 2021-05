Italienische App abgelehnt Google droht Millionenstrafe in Italien

Hauptinhalt

Dem Internetkonzern Google droht in Italien eine hohe Geldstrafe. Die italienische Kartellbehörde will dem Konzern eine Geldstrafe von mehr als 100 Millionen Euro auferlegen, weil er seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Ganz konkret geht es um eine App, die es nicht in den Google Store schafft.