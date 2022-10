Hörer machen Programm Bankrott der Euro-Zone sehr unwahrscheinlich

Hauptinhalt

Erst 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, dann 200 Milliarden zur Linderung der Energiekosten. Deutschland gibt gerade mit vollen Händen Geld aus, denn eine Krise jagt die nächste. In anderen EU-Staaten sieht es nicht anders aus. Torsten Reiffarth hat sich darum nun mit der Frage an MDR AKTUELL gewandt: "Was würde eigentlich passieren, wenn die EU in einen Kontinental-Bankrott rutscht?". Ralf Geißler hat nachgefragt.