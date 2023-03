Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht den Industriestandort Europa an einem kritischen Wendepunkt. Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner sprach von einem internationalen Wettlauf um beste Klimatechnologien. Angesichts hoher Energiepreise und überbordender bürokratischer Belastungen in Europa wanderten Zukunftsinvestitionen zunehmend in die USA und nach China ab.

Sorgen um Wettbewerbsfähigkeit wegen US-Subventionsprogramm

Die Wirtschaft beklagt seit langem im internationalen Vergleich hohe Energiepreise in Deutschland und sieht die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen in Gefahr. Dazu kommen Befürchtungen, dass wegen des milliardenschweren US-Subventionsprogramms "Inflation Reduction Act" (IRA) Firmen eher in den USA investieren als in Europa. Die USA wollen mit dem 370 Milliarden Dollar schweren Förderpaket die Energiesicherheit und die Bekämpfung des Klimawandels sichern.

Das Ifo-Institut warnte die EU allerdings erst diese Woche vor einem Subventionswettlauf mit den USA. In einem Gutachten fordern die Wissenschaftler, die Europäische Union sollte auf weitere schuldenfinanzierte Subventionen als Reaktion auf den "Inflation Reduction Act" verzichten. Die EU sollte sich demnach auf eine wettbewerblich vergebene Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovationen sowie die Entwicklung von Infrastrukturen konzentrieren. Es sei allerdings ratsam, dass die EU sich gegen protektionistische Elemente des IRA wehre.