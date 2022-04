Der Vertrieb ist eine zentrale Hürde in der Umsetzung, sagt auch Steffen Lehmann, Geschäftsführer beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV). Für das 9-Euro-Ticket müssen beispielsweise Handy-Apps und Fahrscheindrucker in Bussen und an Bahnsteigen umprogrammiert werden. Und das können zum Teil nur spezielle Dienstleistungsfirmen erledigen: "Wir haben eine Reihe von Dienstleistern, die werden in Norddeutschland genauso gebraucht wie in Mitteldeutschland und in Süddeutschland und die gibt es nur begrenzt für unsere Branche. Die haben alle Hände voll zu tun, gemeinsam mit unseren Verkehrsunternehmen die Umstellung bis Ende Mai, Anfang, Juni auf den Weg zu bringen", sagt Lehmann.