130 Staaten haben eine weltweite Mindeststeuer für Großkonzerne beschlossen. Das teilte die federführende Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit. Demnach soll der Steuersatz mindestens 15 Prozent betragen und in den Ländern fällig werden, in denen die global tätigen Unternehmen ihre Umsätze machen. Diese Regelung zielt etwa auf große Digitalkonzerne. Einige noch offene Details sollen den Angaben zufolge bis Oktober geklärt werden.