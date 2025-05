Bildrechte: imago images/Shotshop

Dynamische Wirtschaftsregion Prag: Zwischen alten Gassen und digitaler Zukunft

01. Mai 2025, 05:00 Uhr

Wer durch die Altstadt von Prag schlendert, erlebt eine Stadt, in der scheinbar die Zeit stehen geblieben ist. Doch hinter der historischen Kulisse pulsiert eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas. Tschechien, und insbesondere seine Hauptstadt Prag, hat sich in den letzten Jahren still und stetig in ein Zentrum für IT und Digitalisierung verwandelt – und zieht Unternehmen aus aller Welt an.