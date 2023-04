recap Wie können wir den CO2-Ausstoß von Superreichen senken?

Der Klimawandel ist Fakt, wir alle stehen in der Verantwortung dagegen vorzugehen. Alle? Fakt ist auch: ein kleiner, elitärer Teil der Menschheit ist für viel mehr CO2-Emissionen verantwortlich als der große Rest. So emittiert Statistiken zufolge ein Durchschnittsbürger in Deutschland rund 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Ein Millionär kommt schon auf 100 Tonnen und sogenannte Superreiche stoßen 2000 Tonnen CO2 und mehr aus. Wie kann man dieses Missverhältnis stoppen?