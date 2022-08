Bei China gibt es viele Anzeichen, dass die Partnerschaft nicht mehr so stark sein wird. China hat natürlich Druck von den westlichen Staaten (an die sie deutlich mehr Waren exportieren, Anm. d. Red.). An die anderen asiatischen Staaten gibt es keine so gute Anbindung. Man braucht Infrastruktur, Schienen und so weiter. Das sieht eher schwierig aus. Und selbst optimistische Experten sagen, dass es lange dauern wird, eh man die Energieexporte von Gas und Öl – insbesondere vom Gas – wird umstellen können.