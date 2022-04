Aaron Sahr: Es scheint so, dass damit nicht viele gerechnet haben, vielleicht hinter den Kulissen, das kann man nie wissen. Aber, was die Wahrnehmungen auch ökonomischer Analystinnen und Analysten angeht, war das sehr überraschend. Und man kann sich natürlich schon fragen, warum. Auf der einen Seite wurden aus nachvollziehbaren Gründen die Verträge mit Russland eingefroren. Wir zahlen ja unsere Schulden nicht, wenn wir russische Auslandreserven einfrieren. Es wurde aber erwartet, dass Russland seinen Verpflichtungen nachkommt und Verträge einhält. Da muss schon die Frage erlaubt sein: Warum hat man das erwartet und nicht, dass gerade das Gas, als Druckmittel zumindest mal getestet wird, in einer Situation, in der die deutsche Regierung sich ja explizit nochmal dazu bekannt hat. So könnte man es ja politisch interpretieren.